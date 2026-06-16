سعر الدولار في آخر التعاملات .. تراجع طفيف أمام الجنيه

أنهى سعر الدولار الأمريكي تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 على تراجع طفيف أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات سوق الصرف.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.16 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، بينما استقر في البنك التجاري الدولي CIB عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

أسعار الدولار

وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 50.16 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي CIB: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وتشهد أسعار صرف الدولار تحركات محدودة خلال الفترة الحالية، في ظل استقرار نسبي بسوق النقد الأجنبي وترقب المستثمرين والمتعاملين لأي متغيرات اقتصادية قد تؤثر على حركة أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدولار



سعر العملات بالبنك الاهلي

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديث صادر اليوم 16 يونيو 2026 في تمام الساعة 14:17، حيث سجل الدولار الأمريكي 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي 58.07 جنيه للشراء و58.38 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 67.18 جنيه للشراء و67.52 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندي 35.79 جنيه للشراء و35.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الفرنك السويسري 63.04 جنيه للشراء و63.30 جنيه للبيع، وسجل الدولار الأسترالي 35.33 جنيه للشراء و35.58 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالعملات العربية، سجل الريال السعودي 13.33 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.65 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 158.77 جنيه للشراء و163.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

كما سجل الدينار البحريني 130.98 جنيه للشراء و133.34 جنيه للبيع، والريال العماني 128.36 جنيه للشراء و130.62 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الأردني 69.95 جنيه للشراء و71.00 جنيه للبيع، وسجل الريال القطري 12.73 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الين الياباني (100 ين) نحو 31.29 جنيه للشراء و31.41 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليوان الصيني 7.42 جنيه للشراء و7.44 جنيه للبيع عبر التحويلات.

وتواصل أسعار العملات تحركاتها وفقا لمتغيرات السوق المحلية والعالمية، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتعاملين لتطورات أسعار الصرف في البنوك المصرية.