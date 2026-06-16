بدعم أمريكي | إنشاء صندوق استثمار بـ300 مليار دولار في إيران .. تفاصيل مهمة

كشف مصدر مطلع، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الاتفاق الإطاري الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن خططاً لإنشاء صندوق استثمار خاص بقيمة 300 مليار دولار، يهدف إلى تحفيز الاستثمارات داخل إيران ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

جذب رؤوس الأموال

وأوضح المصدر أن الصندوق المقترح سيكون كياناً استثمارياً خاصاً مستقلاً، ولن يتلقى أي تمويل حكومي مباشر من أي من الأطراف المعنية، في خطوة تستهدف جذب رؤوس الأموال وتعزيز الثقة في السوق الإيرانية.

وأضاف أن الصندوق الاستثماري منفصل تماماً عن المفاوضات المتعلقة بالأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج، مؤكداً أن الملفين يُداران بشكل مستقل ضمن مسارات تفاوضية مختلفة.

التوصل إلى اتفاق نهائي

وأشار المصدر إلى أن الصندوق لن يبدأ عملياته أو أنشطته الاستثمارية إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي وتوقيعه رسمياً بين الجانبين، ما يجعل تنفيذه مرتبطاً بإتمام التفاهمات السياسية والاقتصادية الشاملة.