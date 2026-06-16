أحمد موسى: إسرائيل لن تتوقف عن تنفيذ خطتها تجاه إيران رغم اتفاق طهران وواشنطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل لديها خطة تتعلق بإيران بغض النظر عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع علة قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل لن تسمح لإيران بان يكون لديها برنامج نووي وأسلحة ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إسرائيل لن تتوقف عن تنفيذ خطتها تجاه إيران وتم تنفيذ جزء من هذه الخطة رغم اتفاق السلام بين أمريكا وإيران ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" من الوارد أن تعود حرب إيران من جديد بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تواجد حرب في الشرق الاوسط له تداعيات سلبية على كل دول العالم وأسعار الطاقة والاقتصاد العالمي ".