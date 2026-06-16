في قمة السبع.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع في فرنسا .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع علة قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الاوسط من الأسلحة النووية .



وأضاف :" مينفعش يكون فيه دولة في الشرق الاوسط عندها سلاح نووي ولا إيران أو إسرائيل ".

وتابع موسى :" الرئيس السيسي بعث رسائل قوية للغاية خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي اكد ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية في الممرات البحرية الدولية ".



