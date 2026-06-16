أحمد موسى: لما السلام الوطني المصري عزف امبارح في مباراة بلجيكا الاستاد اترج

علق الإعلامي أحمد موسى، على التعادل الإيجابي لمنتخب مصر مع نظيره البلجيكي ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع علة قناة " صدى البلد"، :" الجماهير كلها فرحانة بتعادل منتخب مصر مع بلجيكا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الجماهير المصرية تواجدت بكثرة في سياتل بامريكا وكان هناك حرص من المصريين في الولايات المتحدة على حضور مباراة مصر وبلجيكا ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :"لما السلام الوطني المصري عزف امبارح في مباراة بلجيكا الاستاد في سياتل اترج ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كل التحية لحسام حسن والاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بإجراء مبارايت ودية قوية استعدادا لكاس العالم مثل إسبانيا والبرازيل "".