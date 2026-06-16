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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: رجالتنا مكنتش خايفة من بلجيكا وكان ممكن نكسب بهدفين

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى،  على التعادل الإيجابي لمنتخب مصر مع نظيره البلجيكي ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع علة قناة " صدى البلد"، :"  مباراة منتخب مصر مع بلجيكا هو افضل مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم ".


وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  منتخب مصر دخل مباراة بلجيكا وحاطط قدامه هدف الفوز ومنتخبنا كان بيهاجم بلجيكا من اول ثانية في المبارة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  بلجيكا من أفضل منتخبات العالم وهو يتمتع بقوة بدنية كبيرة لكن منتخب مصر صعب عليهم المباراة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  كل التحية لحسام حسن والاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بإجراء مبارايت ودية قوية استعدادا لكاس العالم مثل إسبانيا والبرازيل "".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لاعبي المنتخب مكنوش خايفين من منتخب بلجيكا  وكان ممكن نكسب امبارح بهدفين وإحنا ضيعنا اهدف كثيرة ". 

موسى احمد موسى اخبار التوك شو مصر المونديال

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