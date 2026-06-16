أحمد موسى: رجالتنا مكنتش خايفة من بلجيكا وكان ممكن نكسب بهدفين

علق الإعلامي أحمد موسى، على التعادل الإيجابي لمنتخب مصر مع نظيره البلجيكي ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع علة قناة " صدى البلد"، :" مباراة منتخب مصر مع بلجيكا هو افضل مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" منتخب مصر دخل مباراة بلجيكا وحاطط قدامه هدف الفوز ومنتخبنا كان بيهاجم بلجيكا من اول ثانية في المبارة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" بلجيكا من أفضل منتخبات العالم وهو يتمتع بقوة بدنية كبيرة لكن منتخب مصر صعب عليهم المباراة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كل التحية لحسام حسن والاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بإجراء مبارايت ودية قوية استعدادا لكاس العالم مثل إسبانيا والبرازيل "".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لاعبي المنتخب مكنوش خايفين من منتخب بلجيكا وكان ممكن نكسب امبارح بهدفين وإحنا ضيعنا اهدف كثيرة ".