أحمد موسى يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني قبل مباراة بلجيكا: «خايفيين مننا»

ظهر الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، مرتديًا تيشرت المنتخب الوطني، حيث وجه رسالة قوية للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مباراة منتخب بلجيكا مساء اليوم في أولى مباريات الفراعنة كأس العالم 2026، مردفًا: «إحنا كعبنا عالي، بالتاريخ والجغرافيا إحنا كعبنا عالي على بلجيكا، في 11 راجل ومقاتل وبطل في المباراة، دول مش بيمثلوا نفسهم بس، دول بيمثلوا 110 مليون مصري، رجالتنا على قد المسؤولية والثقة، بلجيكا خايفة مننا».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن اليوم سوف نثبت للعالم كله أن المنتخب المصري كبير، مردفًا: «من هنا من البرنامج بنوجه رسالة للمنتخب الوطني، يا كابتن حسام يا بطل، عاوز كتابة التاريخ اليوم، كمان تواجدنا اليوم في كاس العالم حدث مهم، كفاية كلام في السلبيات الوقت دا، دا وقت الدعم والمساندة للمنتخب، كل حاجة بتقولوها بتوصل لرجالة المنتخب».

وتابع أحمد موسى: «منتخب بلجيكا عنده قوى بدنية، ولكن منتخبنا يملك القدرة على مواجهة بلجيكا، وكلنا واثقين في رجالتنا أنهم يأتوا بالفوز اليوم».

وأردف أحمد موسى: «برنامج على مسؤليتي سوف ينقل أجواء استعدادات المشجعين لمباراة مصر وبلجيكا، كمان كافة مراكز الشباب في كل المحافظات بها شاشات لمشاهدة المباراة، المباراة اليوم ليست بسيطة ولكنها ضربة البداية، رجالتنا قدها وقدود، 11 راجل بيمثلوا الـ110 مليون، والـ110 مليون كلهم بيقولوا يا رب انصرنا يا رب، بقولها تاني كعبنا عالي».