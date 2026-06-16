أحمد موسى: كلنا ثقة في منتخب مصر.. ومباراة نيوزيلندا ليست سهلة

علق الإعلامي أحمد موسى، على التعادل الإيجابي لمنتخب مصر مع نظيره البلجيكي ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع علة قناة " صدى البلد"، :" منتخب مصر هيقابل منتخب نيوزلندا الاثنين القادم وهو منتخب قوي ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مفيش منتخب ضعيف في كأس العالم وكلنا ثقة في لاعبي منتخب مصر ومباراة نيوزيلندا ليست سهلة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إحنا محتاجين نفوز ماتش واحد من مبارتي نيوزيلندا وإيران لضمان الصعود للدور القادم من المونديال ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كل التحية لحسام حسن والاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بإجراء مبارايت ودية قوية استعدادا لكاس العالم مثل إسبانيا والبرازيل "".