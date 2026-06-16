هناك إشادات دولية.. أحمد موسى: محمد هاني ومصطفى شوبير مكانهم الاحتراف

علق الإعلامي أحمد موسى، على التعادل الإيجابي لمنتخب مصر مع نظيره البلجيكي ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع علة قناة " صدى البلد"، :"محمد هاني قدم مباراة قوية امام بلجيكا ومصطفى شوبير قدم اداء رائعا ومكانهم الاحتراف ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هناك إشادات دولية باداء محمد هاني في مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كل التحية لحسام حسن والاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بإجراء مباريات ودية قوية استعدادا لكاس العالم مثل إسبانيا والبرازيل ".