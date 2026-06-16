أحمد موسى: أكثر من 20 ألف مصري كانوا متواجدين في العاصمة الجديدة لمتابعة مباراة منتخب مصر في المونديال

علق الإعلامي أحمد موسى، على التعادل الإيجابي لمنتخب مصر مع نظيره البلجيكي ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع علة قناة " صدى البلد"، :" أكثر من 20 ألف مصري كانوا متواجدين في العاصمة الجديدية لمتابعة مباراة منتخب مصر وبلجيكا في المونديال ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء وعدد من الوزراء شاهدوا مباراة منتخب مصر وبلجيكا في العاصمة الجديدة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"لما السلام الوطني المصري عزف امبارح في مباراة بلجيكا الاستاد في سياتل اترج ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كل التحية لحسام حسن والاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بإجراء مباريات ودية قوية استعدادا لكاس العالم مثل إسبانيا والبرازيل ".