أحمد موسى: الرئيس السيسي يلتقي ترامب غدا على هامش قمة مجموعة السبع

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع في فرنسا .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع علة قناة " صدى البلد"، :" مصر تشارك في أعمال قمة مجموعة السبع كدولة شريكة والرئيس الفرنسي استقبل الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي عقد لقاءات مهمة مع قادة دول مجموعة السبع".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي التقى رئيسة المفوضية الأوروبية والمستشار الألماني على هامش قمة السبع ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي حضر جلسة تحت عنوان الخروج من الازمات في الشرق الأوسط "، مضيفا:" الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الامريكي دونالد ترامب غدا على هامش قمة مجموعة السبع ".