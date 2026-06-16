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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: ماتش إمبارح مع بلجيكا أفضل ماتش لمصر في المونديال منذ سنة 1990

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي، مؤكدا أن الفراعنة ظهروا بصورة مشرفة أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية، كما وجه التحية للاعبين والجهاز الفني والجماهير المصرية التي ساندت المنتخب بقوة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ماتش إمبارح مع بلجيكا أفضل ماتش لينا من سنة 90، هذه أفضل مباراة لينا، مشوفناش منتخب مصر بيلعب كده، المنتخب دخل المباراة وحاطط قدامه الفوز، والمنتخب البلجيكي من أفضل منتخبات الكورة، ومنتخب مصر كان بيهاجم بقوة، وإحنا لعبنا قدام منتخبات قوية عشان كده اللاعيبة لما نزلوا إمبارح مكانوش خايفين، إحنا عندنا لاعيبة قوية وفريق فني محترم، وكان المفروض إمبارح نفوز بهدفين، بس ضيع مرموش وإمام وزيكو 3 فرص بعد الهدف اللي سجلناه، ومنتخبنا كلهم رجالة ومحدش قصر وكلهم عملوا اللي عليهم وزيادة".

وأضاف: "الرجالة كلهم أقدم ليهم التحية، والإعلام الدولي حيا منتخب مصر، وأحرجنا منتخب بلجيكا إمبارح واتعادلنا خطأ بعد ما نزل لوكاكو، ده لاعب مصارعة مش لاعب كرة قدم".

وتابع : "لكن نفرح بولادنا جدًا ونشكرهم على هذا الأداء والروعة، ومحمد صلاح من أفضل الماتشات اللي لعبها الفترة الأخيرة، قائد حقيقي شايف الملعب وبيقدر يديك الكورة الصحيحة، والقائد بيكون موجود في الملعب، ولولا تم تغييره والجهاز الفني له رؤية لذلك، واللي عنده انتقاد بعد ما ينتهي كأس العالم".

واستكمل: "لازم يكون عندنا ثقة موجودة في اللاعيبة والجهاز الفني، وهنلاعب فجر الاثنين منتخب نيوزيلندا وده منتخب قوي، ومفيش منتخب ضعيف في كأس العالم، ومباراة نيوزيلندا القادمة ليست سهلة".

وأضاف: "إحنا محتاجين نفوز ماتش من الماتشات اللي جاية ونفكر في اللي جاي عشان هو الأهم، والمنتخب تركيزه على ماتش الاثنين، وده منتخب قوي مش سهل، وإحنا لازم نعتمد على رجالتنا يعملوا حاجة في الماتشين اللي جايين يا نيوزيلندا يا إيران".

واختتم : "الجالية المصرية إمبارح، آلاف من الجماهير المصرية احتلت شوارع أمريكا بتشجع منتخب مصر، وإمبارح الناس كلها فرحانة، الجماهير المصرية إمبارح كانوا في سياتل بالأعلام المصرية عشان يشجعوا منتخب مصر، السلام الوطني إمبارح «بلادي بلادي»، الاستاد كله اترج عشان تسمعوا، إحنا لما نكون موجودين في حتة بنغير

موسى احمد موسى اخبار التوك شو مصر على مسئوليتي

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