عقوبة صارمة لمعلق تركي خلط بين إيران ونيوزيلندا في كأس العالم

اتخذت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (TRT) قرارًا باستبعاد المعلق الرياضي مراد إكرم جيمن من فريق تغطية بطولة كأس العالم بعد ارتكابه خطأً لافتًا خلال تعليقه على مباراة إيران ونيوزيلندا.

ووفقًا لما ذكره موقع "Turkey Today"، وقع الخطأ خلال الدقائق الأولى من المباراة، عندما نسب جيمن هجمات المنتخب الإيراني إلى منتخب نيوزيلندا، بينما تحدث عن فرص المنتخب النيوزيلندي على أنها تخص المنتخب الإيراني.

واستمر هذا الخلط عدة دقائق، ما أثار حالة من الارتباك بين المشاهدين الذين تابعوا اللقاء عبر قناة TRT.

ولم يتم تدارك الخطأ إلا بعد ظهور المهاجم الإيراني مهدي طارمي على الشاشة، الأمر الذي ساعد المعلق على إعادة تحديد هوية المنتخبين واستكمال التعليق بصورة طبيعية.

وأعلنت الهيئة كذلك سحب المعلق من فريق التغطية الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية طوال فترة التحقيق، مؤكدة أنه لن يواصل التعليق على مباريات البطولة في الوقت الحالي.

وشددت المؤسسة على أن وقوع مثل هذا الخطأ من معلق يمتلك أكثر من 30 عامًا من الخبرة في الإعلام الرياضي يُعد أمرًا غير مقبول، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تتعارض مع معاييرها المهنية خلال الأحداث الرياضية الكبرى.