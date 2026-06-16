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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سكان غزة النازحون يشاهدون كأس العالم وسط الأنقاض

سكان غزة النازحون يشاهدون كأس العالم وسط الأنقاض
سكان غزة النازحون يشاهدون كأس العالم وسط الأنقاض
حسام الحارتي

لم يتمكن فادي العراوي، لاعب كرة القدم في الدوري الممتاز بغزة، من ممارسة اللعبة منذ تعليق الأنشطة الرياضية بعد اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين.

ومثل معظم سكان القطاع، لم يعد لديه حتى منزل يمكنه فيه مشاهدة كأس ‌العالم عبر التلفزيون.

وخلال مباراة قطر وسويسرا التي أقيمت يوم السبت، ارتدى اللاعب زيه القديم لنادي غزة الرياضي والميداليات التي حصل عليها في المسابقات الدولية.

وظل يطوف كثيرا في الظلام حاملا جهاز كمبيوتر شخصيا يومض بشكل متقطع، محاولا الحصول على إشارة إنترنت جيدة لمشاهدة المباراة مع مجموعة من الأصدقاء في غرفة بمدرسة تحولت إلى ملجأ لسكان غزة النازحين جراء الضربات العسكرية الإسرائيلية.

فادي العراوي الدوري الممتاز غزة باراة قطر وسويسرا نادي غزة

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