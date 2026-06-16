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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رينارد يخلف اللموشي في تدريب المنتخب التونسي

رينارد
رينارد
حسام الحارتي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مدرباً لمنتخب "نسور قرطاج" حتى نهاية كأس العالم FIFA 2026™ خلفاً لمواطنه المُقال صبري اللموشي

وقال الاتحاد التونسي في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعلن الجامعة التونسية لكرة القدم، تعيين إيرفي رونار مدرباً للمنتخب الوطني إلى حين نهاية كأس العالم 2026، على أن يباشر مهامه بداية من مساء اليوم، وبنفس الامتيازات المالية".

وأضاف: "كما ينص الاتفاق على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم، من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة. وسيتم تنظيم نقطة اعلامية للناخب الوطني الجديد في ملعب التمارين نصف ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية".

ويملك رينارد (57 عاماً) مسيرة تدريبية ثرية أبرز محطاتها مع منتخبات زامبيا وكوت ديفوار والمغرب والسعودية.

وجاءت إقالة اللموشي بعد الخسارة الثقيلة التي تكبّدها منتخب تونس أمام نظيره منتخب السويد (5-1) الإثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™.

وتولّى اللموشي (54 عاماً) المقاليد الفنية لمنتخب "نسور قرطاج" مطلع العام الجاري خلفاً لسامي الطرابلسي الذي غادر منصبه بسبب سوء النتائج. 

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