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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب نيوزيلندا: كنا قريبين من صناعة التاريخ.. والتعادل مع إيران أصابنا بخيبة أمل

مدرب نيوزيلندا
مدرب نيوزيلندا
حمزة شعيب

أعرب دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، عن رضاه بالمستوى الذي قدمه فريقه أمام إيران، رغم انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما تقدم منتخب نيوزيلندا في النتيجة مرتين، قبل أن ينجح المنتخب الإيراني في العودة وإدراك التعادل، لتنتهي جميع مباريات المجموعة السابعة بالتعادل في الجولة الافتتاحية.

وأكد بازيلي، في تصريحاته عقب اللقاء، أنه يشعر بالفخر تجاه لاعبيه، مشيدًا بالروح القتالية والأداء الذي ظهر به الفريق طوال المباراة.

وقال مدرب نيوزيلندا: "أنا فخور للغاية باللاعبين وبمعدل العمل الذي قدموه داخل الملعب، كما أننا صنعنا العديد من الفرص وقدمنا أداءً جيدًا في الاستحواذ على الكرة، إلى جانب التنظيم الدفاعي في معظم فترات اللقاء".

وأضاف أن فريقه غادر المباراة بشعور من خيبة الأمل، بعدما كان قريبًا من تحقيق أول انتصار في تاريخه ببطولة كأس العالم، موضحًا: "كنا متقدمين مرتين وسجلنا هدفين رائعين، وكانت لدينا لحظات مميزة للغاية، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا حتى النهاية".

واختتم بازيلي تصريحاته بالتأكيد على أن التعادل سيكون مؤلمًا بعض الشيء، قائلًا: "كنا نملك فرصة لصناعة التاريخ الليلة وتحقيق أول فوز لنا في كأس العالم، وكنا قريبين جدًا من ذلك، لكننا سنواصل العمل من أجل الظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

ويستعد منتخب نيوزيلندا لمواجهة منتخب مصر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة يوم الإثنين 22 يونيو 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للمنتخبين في سباق التأهل إلى الدور التالي.

منتخب نيوزيلندا كأس العالم مجموعة مصر

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