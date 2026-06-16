التعادلات تفرض كلمتها في مونديال 2026.. 50% من مباريات الأيام الأولى تنتهي بلا فوز

فرضت التعادلات نفسها بقوة على منافسات النسخة الحالية من كأس العالم 2026، بعدما شهدت الأيام الستة الأولى من البطولة ظاهرة لافتة تمثلت في انتهاء نصف المباريات تقريبًا دون فائز، في مؤشر واضح على الحذر التكتيكي الذي سيطر على المنتخبات مع انطلاق المنافسات.

وأسفرت أول 16 مباراة في البطولة عن 8 تعادلات كاملة، بنسبة بلغت 50% من إجمالي المواجهات، وهو رقم يعكس تمسك العديد من المنتخبات بعدم المجازفة في الجولة الافتتاحية، خاصة مع أهمية النقاط المبكرة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وجاءت من أبرز نتائج التعادل خلال الجولة الأولى مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا التي انتهت بنتيجة 1-1، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا وكانوا قريبين من تحقيق الفوز، إلى جانب تعادل السعودية مع أوروجواي بالنتيجة ذاتها، وتعادل المغرب مع البرازيل 1-1، فضلًا عن تعادل قطر وسويسرا 1-1.

كما شهدت المجموعة السابعة التي تضم منتخب مصر تعادلًا آخر بين إيران ونيوزيلندا بنتيجة 2-2، ليصبح رصيد جميع منتخبات المجموعة نقطة واحدة، ما يزيد من سخونة المنافسة قبل الجولة الثانية.

ورغم هيمنة التعادلات، شهدت الجولة الافتتاحية بعض النتائج الكبيرة، كان أبرزها اكتساح ألمانيا لمنتخب كوراساو بنتيجة 7-1 في أكبر انتصار حتى الآن بالبطولة، فيما حققت الولايات المتحدة فوزًا عريضًا على باراجواي بنتيجة 4-1، وتفوقت السويد على تونس بخماسية مقابل هدف.

نتائج الجولة الأولى حتى الآن

في المجموعة الأولى، افتتحت المكسيك مشوارها بالفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، بينما تفوقت كوريا الجنوبية على التشيك بنتيجة 2-1.

وفي المجموعة الثانية، انتهت مباراتا سويسرا وقطر، وكندا والبوسنة والهرسك بالتعادل 1-1.

أما المجموعة الثالثة، فشهدت تعادل المغرب مع البرازيل 1-1، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف دون مقابل.

وفي المجموعة الرابعة، حققت الولايات المتحدة انتصارًا كبيرًا على باراجواي 4-1، فيما فازت أستراليا على تركيا بهدفين دون رد.

وفي المجموعة الخامسة، اكتسحت ألمانيا منتخب كوراساو 7-1، بينما خطفت كوت ديفوار فوزًا قاتلًا على الإكوادور بهدف نظيف.

أما المجموعة السادسة، فشهدت تعادل اليابان وهولندا 2-2، وفوزًا كاسحًا للسويد على تونس بنتيجة 5-1.

وفي المجموعة السابعة، تعادل منتخب مصر مع بلجيكا 1-1، بينما انتهت مواجهة إيران ونيوزيلندا بالتعادل 2-2.

وفي المجموعة الثامنة، فرض التعادل نفسه على مواجهتي السعودية وأوروجواي بنتيجة 1-1، وإسبانيا والرأس الأخضر بالتعادل السلبي.

وتؤكد هذه النتائج أن الجولة الافتتاحية جاءت حذرة إلى حد كبير، مع تفضيل أغلب المنتخبات تجنب السقوط المبكر، قبل الدخول في حسابات أكثر تعقيدًا خلال الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات، حيث ستصبح الانتصارات ضرورة لا خيارًا.