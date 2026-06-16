شوبير: كان عندنا فرصة كبيرة في تحقيق فوز تاريخي أمام بلجيكا وحسام حسن فاجأ الجميع

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بأداء لاعبي منتخب مصر أمام بلجيكا أمس ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الأول للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب شوبير عبر فيسبوك :أكيد فرحان من أداء المنتخب أمام بلجيكا ولكن كنت هبقى فرحان أكتر لو كنا كسبنا، لأن كان عندنا فرصة كبيرة في تحقيق فوز تاريخي، وكنا هنضمن الصعود من المجموعة خاصة بعد تعادل إيران ونيوزيلندا.

وأضاف: إحنا عملنا مباراة حلوة أوي وحسام حسن فاجئ الجميع بطريقة اللعب والتشكيل وإدارة اللقاء بشكل أكثر من رائع، العالم كله بيتكلم عننا كويس أوي وبيدينا حقنا لأننا فعلا كنا كويسين''

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.



ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي منتخبا إيران ونيوزيلندا في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط، بعد عدم خوض مواجهتهما حتى الآن.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب لومين فيلد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقدم إمام عاشور لصالح منتخب مصر في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منتخب بلجيكا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67.