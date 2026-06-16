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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير عن نجله مصطفى: في حاجات مش بتتكرر ولا بتحصل في العالم كتير

شوبير و نجلة
شوبير و نجلة
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتألق  نجلة مصطفي من مباراه المنتخب أمام بلجيكا  ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الأول للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026.

و كتب شوبير  عبر فيسبوك :عجبني مصطفى شوبير جدًا تعامل مع كل الكرات اللي جت له بشكل ممتاز والناس بقت تثق فيه بنسبة 100% وهو ما شاء الله قد ثقة الناس، عجبني ثنائية حمدي فتحي مع ياسر إبراهيم، ومهند لاشين ومروان عطية، ولكن بحذر مروان خلي بالك بتاخد كل مباراة إنذار! بقت سمة فيك وده يعطلك''

و أضاف :على المستوى الشخصي سعيد جدًا، في حاجات مش بتتكرر ولا بتحصل في العالم كتير، وهي إنه مصطفى أحمد شوبير كان حارس مصر في كأس العالم إمبارح، وأبوه اللي هو العبد لله كان حارس مصر في كأس العالم سنة 90، وده محصلش في التاريخ غير مع بيتر شمايكل وأبنه، وأيضا مع رينا، لكنه طبعا اللي يفرحك أكثر بلدك والناس تتكلم على منتخب بلدك''.
 

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.
يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي منتخبا إيران ونيوزيلندا في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط، بعد عدم خوض مواجهتهما حتى الآن.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب لومين فيلد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقدم إمام عاشور لصالح منتخب مصر في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منتخب بلجيكا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67.

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