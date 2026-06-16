قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليون مشجع في 16 مباراة فقط.. هل يحطم مونديال 2026 كل الأرقام القياسية؟ اعرف ترتيب مباراة مصر
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة إلى غزة» 214 بـ 2000 طن مساعدات إنسانية
جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار
متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة
عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
تحت القبة الحرارية.. موجة حر استثنائية تضرب الشرق الأوسط| هل تصل الحرارة إلى 50؟
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم ارزقنا خيره ونعوذ بك من شره
بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص تعاون مبتكرة
جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق: اتحاد الكرة لم يقصر في دعم منتخب مصر

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
منار نور

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب دوره مع تقديم سبل الراحة لمعسكر منتخب مصر
وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" زي ما بننتقد ونقول في وشهم وقصاد الملايين.. حقهم برضه الكلام الحلو يبقى قصاد الملايين.. لأن هدفنا واحد ومصلحتنا واحد أن منتخب مصر 🇪🇬 يستعيد هويته وبريقه وهيبته الكروية ويتنقل لمستويات أعلى وأكبر.

وتابع :" الحقيقة إن هاني أبو ريدة واتحاد الكرة مقصرش مع المنتخب  ووفر له المعسكرات والمباريات الودية والتجهيزية بشكل هايل.. أنت لاعبت كل المدارس القوية والكبيرة في مشوار الاعداد وعندك مدرب راجل عارف انه رايح كأس عالم وده المستوى اللي هيلعب فيه.. جهزت له ماتشات مع السعودية وإسبانيا وروسيا والبرازيل والنتيجة كانت اللي شوفناه امبارح.. لعيبتك واثقة في نفسها..

وأضاف :" عندهم اعتياد على النوعية دي من المواجهات.. مدربك شاف كل السيناريوهات الصعبة فقادر يحط افضل تشكيل وأفضل طريقة واحسن تنفيذ لمباراة بلجيكا.

اكمل :" أكتر حاجة بتبسط الواحد انه يشوف بلده في أحسن مكان وإحنا نستحق.. إحنا بلد كبير بتعشق الكرة وبتنام وتصحى عليها.. الواحد كان فخور امبارح اوي.

اختتم :" دي لسه أول خطوة وإحنا معملناش حاجة.. بس تحفيز الناس ضروري والجانب المعنوي مطلوب.. كلنا ورا المنتخب وان شاء الله نروح معاهم لأبعد مكان في المونديال.👏🏼

هاني ابو ريدة الاتحاد المصري معسكر المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

إجازة رأس السنة الهجرية

3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

ليلى علوي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي

ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي يتجهن إلى أستراليا للمشاركة في حفل راعي مصر الخيري

احمد صيام

أحمد صيام يعلن استقبال حفيده «حسن» برسالة مؤثرة: اللهم احفظه واجعله بارًا بأهله

مرام علي

مرام علي ضيفة "صاحبة السعادة".. الأحد

بالصور

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد