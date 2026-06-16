إبراهيم فايق: اتحاد الكرة لم يقصر في دعم منتخب مصر

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب دوره مع تقديم سبل الراحة لمعسكر منتخب مصر

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" زي ما بننتقد ونقول في وشهم وقصاد الملايين.. حقهم برضه الكلام الحلو يبقى قصاد الملايين.. لأن هدفنا واحد ومصلحتنا واحد أن منتخب مصر 🇪🇬 يستعيد هويته وبريقه وهيبته الكروية ويتنقل لمستويات أعلى وأكبر.

وتابع :" الحقيقة إن هاني أبو ريدة واتحاد الكرة مقصرش مع المنتخب ووفر له المعسكرات والمباريات الودية والتجهيزية بشكل هايل.. أنت لاعبت كل المدارس القوية والكبيرة في مشوار الاعداد وعندك مدرب راجل عارف انه رايح كأس عالم وده المستوى اللي هيلعب فيه.. جهزت له ماتشات مع السعودية وإسبانيا وروسيا والبرازيل والنتيجة كانت اللي شوفناه امبارح.. لعيبتك واثقة في نفسها..

وأضاف :" عندهم اعتياد على النوعية دي من المواجهات.. مدربك شاف كل السيناريوهات الصعبة فقادر يحط افضل تشكيل وأفضل طريقة واحسن تنفيذ لمباراة بلجيكا.

اكمل :" أكتر حاجة بتبسط الواحد انه يشوف بلده في أحسن مكان وإحنا نستحق.. إحنا بلد كبير بتعشق الكرة وبتنام وتصحى عليها.. الواحد كان فخور امبارح اوي.

اختتم :" دي لسه أول خطوة وإحنا معملناش حاجة.. بس تحفيز الناس ضروري والجانب المعنوي مطلوب.. كلنا ورا المنتخب وان شاء الله نروح معاهم لأبعد مكان في المونديال.👏🏼