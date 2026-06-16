شوبير : عجبني الثبات الدفاعي لمحمد هاني .. وأحمد فتوح كمان جدا

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتألق محمد هاني وأحمد فتوح من مباراه المنتخب أمام بلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الأول للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب شوبير عبر فيسبوك : عجبني تألق محمد هاني قدام نجم بلجيكا جيريمي دوكو، وكلنا كنا بنقول قبل المباراة يا ساتر استر يا رب هاني هيعمل معاه إيه ده!،لدرجة أن المدرب أضطر ينقل دوكو الناحية التانية ويجيب تروسارد على هاني لا تروسارد عمل حاجه معاه ولا دوكو عرف يعمل حاجة، عجبني الثبات الدفاعي طوال المباراة.

وأضاف: وعجبني أحمد فتوح جدا لحد ما خرج من الملعب وأعتقد جاله إجهاد في رجله.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.



يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي منتخبا إيران ونيوزيلندا في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط، بعد عدم خوض مواجهتهما حتى الآن.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب لومين فيلد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقدم إمام عاشور لصالح منتخب مصر في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منتخب بلجيكا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67.