فرج عامر: التعادل مع بلجيكا خطوة كبيرة.. ومنتخب مصر انتقل إلى مرحلة جديدة

أشاد فرج عامر بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام بلجيكا بعد التعادل في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حدث يمثل خطوة كبيرة يجب البناء عليها خلال الفترة المقبلة.

منتخب مصر

وقال عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اللي حصل امبارح وتعادلنا مع بلجيكا خطوة كبيرة قوي لازم نبني عليها، فريقنا انتقل نقلة تانية، روح عالية وفكر وخطة وجدية ورجولة، لاعبين حاسين بالمسئولية، ومدير فني قوي طور أداء المنتخب وخلق عندهم الحافز، واللي جاي أفضل.”

وأضاف: “تحية لكل لاعبي مصر، وتحية لحسام حسن وإبراهيم حسن ولكل الأجهزة الفنية والأجهزة المعاونة.”