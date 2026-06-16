ماجد سامي يثير الجدل: هل تكرر إيران انتصارها السياسي داخل المستطيل الأخضر؟

أثار ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، الجدل بتعليق عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، بشأن احتمالية مواجهة الولايات المتحدة وإيران في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

تصريحات ماجد سامي

وكتب سامي: «لو احتلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران المركز الثاني في مجموعتيهما فإنهما سيلتقيان في دور الـ32 في تكساس، فهل يلتقيان وتفوز إيران في الكرة كما فازت في الحرب؟».

ويأتي هذا التعليق في ظل التوترات السياسية بين البلدين، بينما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقًا مشاركة المنتخب الإيراني بشكل طبيعي في البطولة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.