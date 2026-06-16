البرتغالي روبن أموريم مدرباً جديداً لميلان

أعلن ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم لقيادة الفريق الأول.



وقال المدرب السابق لمانشستر يونايتد عن رحلته الجديدة مع فريق ميلان: "هناك طموحات ترافق المرء طوال مسيرته المهنية، وتدريب ميلان يعد من أحدد طموحاتي".

وأضاف المدرب البرتغالي الذي سطع نجمه مع فريق سبورتينغ: " أعرف تمامًا ما يمثله هذا النادي: تاريخ عريق، ومكانة مرموقة، وقاعدة جماهيرية استثنائية حول العالم. إنه تحدٍّ أقبله بفخر وحماس، مدركًا تمامًا ما تمثله هذه الألوان. أتوق لبدء مسيرتي مع النادي ولعيش الشغف الذي يحرك ميلان يوميًا".