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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نوتنجهام فورست يسعى لضم لاعب إنتر ميلان دافيدي فراتيزي مقابل 25 مليون يورو

نوتنجهام فورست يسعى لضم لاعب إنتر ميلان دافيدي فراتيزي مقابل 25 مليون يورو
نوتنجهام فورست يسعى لضم لاعب إنتر ميلان دافيدي فراتيزي مقابل 25 مليون يورو
أ ش أ

يستعد نادي نوتنجهام فورست لتقديم عرض بقيمة 25 مليون يورو، شاملة المكافآت، من أجل التعاقد مع لاعب وسط إنتر ميلان دافيدي فراتيزي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، اليوم/ الأحد/، فإن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يرغب في تعزيز خط وسطه خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم أن إنتر يطالب بمبلغ أقرب إلى 30 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب.
ويبقى مستقبل فراتيزي غير واضح بعدما واجه صعوبة في فرض نفسه لاعبًا أساسيًا بصفة منتظمة تحت قيادة المدرب كريستيان كيفو خلال الموسم الماضي؛ ما يجعله من بين اللاعبين المرشحين لمغادرة سان سيرو هذا الصيف.
ولا يقتصر الاهتمام باللاعب الدولي الإيطالي على الأندية الإنجليزية، إذ تتابع أندية روما ونابولي ويوفنتوس وضعه عن كثب.
وسيتعين على فراتيزي اتخاذ قرار مهم خلال الأسابيع المقبلة، إذ يمكنه قبول الانتقال إلى إنجلترا إذا توصل نوتنجهام فورست وإنتر إلى اتفاق، أو انتظار عرض مناسب من أحد أندية الدوري الإيطالي.
وعانى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا من قلة دقائق اللعب خلال موسم 2025-2026، حيث بدأ أساسيًا في ست مباريات فقط تحت قيادة كيفو، وقدم خلالها ثلاث تمريرات حاسمة.
وخاض فراتيزي 47 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، بإجمالي 1133 دقيقة لعب، وكان معظمها بصفته لاعبًا بديلًا.

نادي نوتنجهام فورست لاعب وسط إنتر ميلان دافيدي فراتيزي صحيفة توتوسبورت الإيطالية الدوري الإنجليزي الممتاز

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