أول مباراة بقيادة رينارد ... موعد مباراة تونس واليابان في كاس العالم

يستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره اليابان الأحد المقبل على استاد بي بي في في اطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026
موعد مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026
وتقام مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026 يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت القاهرة
تذاع مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بين سبورت
وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، رسميًا تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب خلفًا لصبري لموشي، عقب الهزيمة امام السويد بنتيجة (5-1) في افتتاح مشوار "نسور قرطاج" بكأس العالم 2026