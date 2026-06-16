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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول مباراة بقيادة رينارد ... موعد مباراة تونس واليابان في كاس العالم

تونس
تونس
ياسمين تيسير

يستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره اليابان الأحد المقبل على استاد بي بي في في اطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026


موعد مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026 


وتقام مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026  يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت القاهرة


تذاع مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بين سبورت

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، رسميًا تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب خلفًا لصبري لموشي، عقب الهزيمة امام السويد بنتيجة (5-1) في افتتاح مشوار "نسور قرطاج" بكأس العالم 2026

منتخب تونس اليابان كاس العالم

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