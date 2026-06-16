أول مباراة بقيادة رينارد ... موعد مباراة تونس واليابان في كاس العالم

يستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره اليابان الأحد المقبل على استاد بي بي في في اطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026



موعد مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026



وتقام مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026 يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت القاهرة



تذاع مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بين سبورت

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، رسميًا تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب خلفًا لصبري لموشي، عقب الهزيمة امام السويد بنتيجة (5-1) في افتتاح مشوار "نسور قرطاج" بكأس العالم 2026