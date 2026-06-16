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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي .. كوراساو تدخل موسوعة جينيس كأصغر دولة تتأهل إلى كأس العالم

جيلبرت مارتينا"، رئيس اتحاد كوراساو لكرة القدم
جيلبرت مارتينا"، رئيس اتحاد كوراساو لكرة القدم
حسن العمدة

رغم البداية الصعبة لمنتخب كوراساو في كأس العالم 2026، فإن الدولة الكاريبية الصغيرة نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي سيظل محفورًا في سجلات كرة القدم العالمية.

وأعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية منح شهادة رسمية إلى جيلبرت مارتينا، رئيس اتحاد كوراساو لكرة القدم، تقديرًا لنجاح منتخب بلاده في التأهل إلى كأس العالم، ليصبح أصغر دولة من حيث عدد السكان تشارك في البطولة العالمية.

ويبلغ عدد سكان كوراساو 156,115 نسمة فقط، وهو الرقم الذي منحها هذا الإنجاز الفريد، متفوقة على جميع الدول التي سبق لها الظهور في نهائيات كأس العالم.

وجاء التكريم في وقت تعيش فيه الكرة الكوراساوية واحدة من أهم لحظاتها التاريخية، بعدما تمكن المنتخب من بلوغ المونديال للمرة الأولى، في إنجاز عكس التطور الذي شهدته اللعبة داخل الدولة الصغيرة خلال السنوات الأخيرة.

لكن فرحة الإنجاز التاريخي اصطدمت ببداية صعبة في البطولة، بعدما تعرض منتخب كوراساو لخسارة ثقيلة أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ورغم قسوة النتيجة أمام أحد عمالقة كرة القدم العالمية، فإن مجرد وجود كوراساو في كأس العالم يعد قصة نجاح استثنائية، بالنظر إلى الإمكانات المحدودة وعدد السكان الذي لا يتجاوز 156 ألف نسمة.

ويأمل المنتخب الكوراساوي في تجاوز آثار الهزيمة الثقيلة والظهور بصورة أفضل خلال المباريات المقبلة، من أجل تقديم صورة مشرفة في أول مشاركة مونديالية بتاريخ البلاد، بعدما نجح بالفعل في حجز مكانه بين كبار منتخبات العالم وكتابة اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كوراساو منتخب كوراساو كأس العالم 2026 كأس العالم

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