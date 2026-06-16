كأس العالم.. تشالوباه بدلا من ليفرامنتو في قائمة المنتخب الإنجليزي

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي، تريفوه تشالوباه، مدافع نادي تشلسي، للانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم FIFA 2026™، بعد استبعاد تينو ليفرامنتو، مدافع نيوكاسل يونايتد، إثر تعرضه لإصابة في ربلة الساق.

وكان ليفرامنتو (23 عاماً)، تعرض لإصابة خلال تدريبات الفريق يوم الأحد الماضي، وأكدت الفحوصات بالأشعة والتقييم الطبي يوم الاثنين، عدم قدرته على استكمال البطولة.

ويسمح الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات بإجراء تعديلات على قوائمها النهائية المكونة من 26 لاعباً، وذلك قبل 24 ساعة من خوض أول مباراة في دور المجموعات، في حال حدوث إصابات مؤثرة.

وتستهل إنجلترا مشوارها في المجموعة 12 بكأس العالم بمواجهة مرتقبة أمام كرواتيا.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن تشالوباه سيلتحق بمعسكر المنتخب الإنجليزي في مدينة كانساس سيتي، في حين سيتوجه باقي الفريق إلى مباراتهم في دالاس.