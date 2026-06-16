اجتماع خاص بين حسام حسن وتريزيجيه

عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني اجتماعًا مع تريزيجيه عقب مباراة بلجيكا، تحدث معه بأن عدم مشاركته لا تعني بالضرورة خروجه من الحسابات ، وأن لكل مباراة ظروفها الخاصة.

وأكد له حسام حسن أن مشاركته في كأس العالم ستأتي عاجلًا أم آجلا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريبات في "الجيم" وجلسات استشفاء للاعبين، وذلك استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2026.

ويشهد المران، جلسات استشفائية للاعبين، الذين شاركوا بصفة أساسية أمام بلجيكا، في المباراة التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، من أجل استعادة الجاهزية البدنية، قبل مواجهة نيوزيلندا.

وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى سبوكين الأمريكية، عقب مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى للمجموعة السابعة بالمونديال.