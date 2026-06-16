ريال مدريد يمدد عقد مدافعه روديجر موسمًا إضافيًا

مدد ريال مدريد عقد مدافعه الألماني أنطونيو روديجر لموسم إضافي وتحديداً حتى عام 2027، وفق ما أعلن الثلاثاء ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم المنصرم.



وقال النادي الملكي في بيان "اتفق ريال مدريد وأنطونيو روديغر على تمديد عقد لاعبنا، الذي سيبقى في النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2027".

وأعلن النادي الملكي الإثنين عن ضم الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا من تشلسي.

كما ارتبط البرتغالي برناردو سيلفا والهولندي دنزل دومفريس بانتقال محتمل إلى صفوف ريال الذي من المقرر أن يوقّع مع الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول الانكليزي في نهاية عقده في ملعب "أنفيلد".