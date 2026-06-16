موعد ومعلق مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره السنغال، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة ضمن المجموعة التاسعة التي تضم إلى جانب المنتخبين كلاً من العراق والنرويج، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع بين بطل أوروبا وأحد أبرز منتخبات القارة الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على أن يتولى خليل البلوشي التعليق عبر قناة ماكس 1، بينما يعلق محمد بركات عبر قناة ماكس 3.

وتأتي المواجهة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها عدة منتخبات عربية وإفريقية في البطولة، أبرزها تعادل المغرب مع البرازيل، ومصر مع بلجيكا، والسعودية مع أوروجواي، بالإضافة إلى تعادل الرأس الأخضر أمام إسبانيا.