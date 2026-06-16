الغندور: الكرة العربية تجاوزت مرحلة التمثيل المشرف وأصبحت تنافس الكبار

أكد الإعلامي خالد الغندور أن المنتخبات العربية قدمت انطلاقة مميزة في كأس العالم، مشيدًا بالمستويات التي ظهرت بها منتخبات المغرب وقطر والسعودية أمام كبار منتخبات العالم.

منتخب مصر

وقال الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن منتخب المغرب واصل إبهار الجميع بعدما قدم أداءً راقيًا أمام البرازيل وفرض التعادل عليه، مشيرًا إلى أن «أسود الأطلس» ما زالوا يؤكدون مكانتهم بين كبار المنتخبات العالمية.

كما وجه التحية لمنتخب قطر بعد ظهوره القوي أمام سويسرا، مؤكدًا أنه قدم مباراة كبيرة واتسم بالتماسك طوال اللقاء، إلى جانب إشادته بالمنتخب السعودي الذي ظهر بصورة مميزة أمام أوروجواي ونجح في مجاراته حتى الدقائق الأخيرة.

وأضاف الغندور أن المنتخبات العربية أصبحت تلعب بندية وثقة أمام المنتخبات الأوروبية واللاتينية، مؤكدًا أنها تجاوزت مرحلة الاكتفاء بالمشاركة أو «التمثيل المشرف»، وأصبحت تطمح للمنافسة والاستمرار في الأدوار المتقدمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الكرة العربية والإفريقية باتت تفرض نفسها على خريطة كرة القدم العالمية، داعيًا الجماهير العربية إلى الفخر بما تحققه منتخباتها، ومشددًا على أن كرة القدم أصبحت إحدى أهم أدوات القوة الناعمة ورسالة سلام تجمع الشعوب.