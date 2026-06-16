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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رينارد: حظوظ تونس ما زالت قائمة.. ونحتاج رد فعل قويا أمام اليابان وهولندا

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
حسن العمدة

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الجديد لمنتخب تونس، أن فرص "نسور قرطاج" في التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2026 لا تزال قائمة، رغم البداية الصعبة في البطولة.

وقال رينارد، في تصريحات لصحيفة "لو بارزيان" الفرنسية، إن قيادة منتخب يشارك في كأس العالم تمثل فرصة استثنائية لا تتكرر كثيرًا في مسيرة أي مدرب، مشيرًا إلى أن هذا التحدي كان الدافع الرئيسي وراء قبوله المهمة.

وأضاف المدرب الفرنسي: "تولي تدريب منتخب في كأس العالم تجربة نادرة ومميزة، لكنني أدرك جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي في هذه المرحلة".

وأوضح رينارد أن تركيزه ينصب حاليًا على تجهيز اللاعبين من الناحيتين الذهنية والفنية قبل المواجهتين المرتقبتين أمام اليابان وهولندا، مؤكدًا أن المنتخب التونسي لا يزال يمتلك حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل.

وشدد المدير الفني الجديد على أن الفريق مطالب بإظهار شخصية قوية ورد فعل حاسم خلال المباراتين المقبلتين، قائلًا: "لا تزال أمامنا فرصة للعودة إلى دائرة المنافسة إذا نجحنا في تقديم الأداء المطلوب وتحقيق نتائج إيجابية".

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر إقالة المدرب السابق لموشي عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لمونديال 2026، وهي النتيجة ذاتها التي تعرض لها المنتخب في مباراته الودية الأخيرة قبل البطولة أمام بلجيكا.

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