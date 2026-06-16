الأهلي يطرح استمارات اختبارات الناشئين في هذا الموعد

يبدأ النادي الأهلي طرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الجديد 2026-2027، اعتبارًا من يوم 20 يونيو الجاري وحتى 26 من الشهر نفسه، وذلك عبر بوابات فروع النادي المختلفة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساءً.

وأعلن الكابتن محمد يوسف، مدير قطاع الناشئين، أن الاختبارات سوف تنطلق يوم السبت 27 يونيو بمقر النادي في مدينة نصر.

وأوضح أن الاختبارات ستُقام للمواليد من 2010 وحتى 2019، وتشمل الأعمار السنية التالية: 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019.



