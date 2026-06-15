أحمد حسن يكشف موقف أكرم توفيق من عودته للنادي الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق موقف أكرم توفيق من عودتة للنادي الاهلي ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر: أكرم توفيق لم يوقع عقود عودته للأهلي حتى الآن واللاعب ينتظر فسخ عقده مع الشمال القطري لحسم مصيره النهائي خاصة أنه يمتلك عدة عروض.

علي الجانب الاخر أعلن النادي الأهلي تعاقده مع المدرب المغربي الحسين عموتة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، ليبدأ المدرب صاحب الـ56 عامًا محطة جديدة في مسيرته التدريبية الحافلة بالإنجازات

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن عموتة سيصل إلى القاهرة مصحوبًا بأربعة مساعدين أجانب ضمن جهازه الفني، في خطوة تعكس رغبة الإدارة الحمراء في توفير كافة عوامل النجاح للمدرب المغربي خلال تجربته المرتقبة مع الفريق.

وأضافت المصادر أن عموتة سيتقاضى راتبًا شهريًا يقدر بنحو 145 ألف دولار، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، والذي يمتد لموسمين، ليقود بموجبه المدير الفني المغربي مشروع الأهلي الجديد.