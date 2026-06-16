تراجع خام برنت دون 80 دولارا للبرميل مع توقعات بزيادة الإمدادات بعد اتفاق أمريكي–إيراني

تراجعت أسعار خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي من النفط في أعقاب اتفاق أمريكي–إيراني؛ يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأدى الاتفاق المرتقب، المقرر توقيعه بين الجانبين في سويسرا يوم الجمعة، إلى تعزيز التوقعات بعودة الإمدادات النفطية؛ ما دفع عددا من البنوك العالمية إلى خفض توقعاتها لأسعار الخام، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في مؤشرات أسواق الطاقة.

وانخفض خام برنت بنسبة وصلت إلى 4 بالمئة، متجها نحو أطول موجة تراجع له خلال العام الجاري، في وقت لا تزال فيه تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران غير معلنة رسميا.

يأتي هذا التراجع في ظل ترقب الأسواق لما ستسفر عنه المحادثات الأمريكية–الإيرانية، وانعكاساتها المحتملة على حركة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات النفطية العالمية.