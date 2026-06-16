هند الضاوي: فتح مضيق هرمز والإفراج عن 24 مليار دولار أبرز بنود تفاهم أمريكا وإيران

كشفت الإعلامية هند الضاوي عن أبرز البنود التي تضمنتها التسريبات الإعلامية الخاصة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن أولى النقاط الرئيسية تمثلت في إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الولايات المتحدة تعهدت برفع الحصار البحري المفروض على إيران، مقابل قيام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن والسماح بمرورها دون رسوم، بعد أن كانت تفرض رسومًا على العبور منذ اندلاع الحرب.

وأضافت هند الضاوي أن المذكرة تضمنت كذلك آلية للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الدولية، على أن تكون هذه الأموال تحت رقابة أمريكية، مشيرة إلى أن إيران تعد من أكثر الدول امتلاكًا للأموال المجمدة في الخارج، مؤكدة أن قيمة الأموال التي سيتم الإفراج عنها تبلغ 24 مليار دولار، موضحة أن صرف هذه المبالغ لن يتم دفعة واحدة، وإنما على مراحل متتالية وتحت إشراف ومتابعة أمريكية.

تعويض جزء من خسائرها الاقتصادية

ولفتت هند الضاوي إلى أن إيران تمكنت خلال السنوات الماضية من التكيف مع العقوبات الدولية المفروضة عليها وتعويض جزء من خسائرها الاقتصادية، إلا أن الإفراج عن هذه الأموال يمثل تطورًا مهمًا في مسار التفاهمات الحالية بين الطرفين.