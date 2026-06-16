قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حادث مستشفى الشاطبي | شهادات جديدة من داخل غرفة الولادة عن مشاهد صادمة .. الكواليس الكاملة
قدم الآن .. فرص عمل للشباب براتب 10 آلاف جنيه
بعد بورسعيد | وزير التموين : التوسع في مشروع الكارت الموحد بالمحافظات خلال 6 أشهر
مهند لاشين يتصدر كأس العالم 2026 .. الأعلى استعادة للكرة بعد تألقه أمام بلجيكا
أتوبيس الساعة 12 من الرعب على السوشيال ميديا إلى كواليس السينما .. القصة الكاملة
برفقة رئيس الوزراء | محمد كريم يشيد بالعاصمة الجديدة في مباراة مصر وبلجيكا .. صور
أجمل 10 أنهار في العالم.. نهر النيل ابرزها
الطيران المدني يرحب بتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات والشركات البريطانية | شاهد
وهو لسه منزلش من البيت | زوجة حسام حسن : دي أكتر حاجة بتبسطه قبل أي مباراة
في اجتماعات البرلمان الأورمتوسطي.. أبو العينين يتحدث عن الدور المصري في عملية السلام بالشرق الأوسط
الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة حمزة عبد الكريم.. ويهدد الأهلي بالتصعيد القانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: فتح مضيق هرمز والإفراج عن 24 مليار دولار أبرز بنود تفاهم أمريكا وإيران

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمود محسن

كشفت الإعلامية هند الضاوي عن أبرز البنود التي تضمنتها التسريبات الإعلامية الخاصة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن أولى النقاط الرئيسية تمثلت في إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الولايات المتحدة تعهدت برفع الحصار البحري المفروض على إيران، مقابل قيام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن والسماح بمرورها دون رسوم، بعد أن كانت تفرض رسومًا على العبور منذ اندلاع الحرب.

وأضافت هند الضاوي أن المذكرة تضمنت كذلك آلية للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الدولية، على أن تكون هذه الأموال تحت رقابة أمريكية، مشيرة إلى أن إيران تعد من أكثر الدول امتلاكًا للأموال المجمدة في الخارج، مؤكدة أن قيمة الأموال التي سيتم الإفراج عنها تبلغ 24 مليار دولار، موضحة أن صرف هذه المبالغ لن يتم دفعة واحدة، وإنما على مراحل متتالية وتحت إشراف ومتابعة أمريكية.

تعويض جزء من خسائرها الاقتصادية

ولفتت هند الضاوي إلى أن إيران تمكنت خلال السنوات الماضية من التكيف مع العقوبات الدولية المفروضة عليها وتعويض جزء من خسائرها الاقتصادية، إلا أن الإفراج عن هذه الأموال يمثل تطورًا مهمًا في مسار التفاهمات الحالية بين الطرفين.

هند الضاوي الولايات المتحدة الملاحة الدولية إيران طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ثاني أكسيد التيتانيوم.. مادة مثيرة للجدل في القصب والمانجا والتمر هندي| إيه الحكاية؟

بعد القصب.. مادة التيتانيوم تصل عصير المانجا والتمر هندي

أرشيفية

العثور على جثة مجهول مكبل بالحبال بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

غراهام أرنولد

غراهام أرنولد قبل مواجهة النرويج: ليس لدينا ما نخسره ونطمح لأكثر من مجرد المشاركة

جرافنبرخ

جرافنبرخ يتصدر قائمة الأسرع في كأس العالم 2026.. وكاسيميرو بين الأبطأ في الجولة الأولى

امام عاشور

من دموع ميامي إلى فرحة المنتخب.. إمام عاشور يكتب قصة عودة ملهمة خلال عام واحد

بالصور

لماذا تفقد النساء شعرها بعد سن الستين؟ أسباب غير متوقعة

أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين

هل يجب التوقف عن تناول السكر نهائيا؟ دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن فقدان الوزن والصحة

هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟

هل أنت شخص ممل أم محبوب؟.. اختبار نفسي يكشف مدى حب الآخرين في الحديث معك

علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس.. بطعم مميز ومختلف

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل والحب.. الحكاية التي لا يرويها كاملة

المزيد