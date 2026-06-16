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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ليست اتفاقًا نهائيًا والحرب لم تنتهِ

هند الضاوي
هند الضاوي
محمود محسن

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن العالم استقبل يوم الأحد الماضي حالة من الارتياح عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار والتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن الحرب كان لها تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق على العالم أجمع.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الصراع تسبب في أزمة تتعلق بالطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن الحرب على إيران كانت من أكثر الحروب تأثيرًا على الاقتصاد العالمي مقارنة بصراعات أخرى شهدها العالم خلال السنوات الماضية.

وشددت هند الضاوي، على أنه لم يتم حتى الآن توقيع اتفاق رسمي بين الولايات المتحدة وإيران، موضحة أن ما جرى توقيعه إلكترونيًا هو مجرد مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا شاملاً، وأن العديد من نقاط الخلاف ما زالت قائمة بين الجانبين.

وأضافت هند الضاوي أن المذكرة لم تتضمن الجوانب الاقتصادية والسياسية بصورة تفصيلية، وإنما اقتصرت على وضع الخطوط العريضة لمسار تفاوضي يمتد لمدة 60 يومًا بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي، مؤكدة أن ما حدث لا يعني انتهاء الحرب بشكل كامل أو التوصل إلى صيغة نهائية لمعالجة أسباب الأزمة.

تحتوي على بنود قابلة لتفسيرات متعددة

وأشارت هند الضاوي إلى أن مذكرة التفاهم تشبه إلى حد كبير الاتفاقات المرحلية، موضحة أنها تحتوي على بنود قابلة لتفسيرات متعددة وقد تقود إلى تفاهمات أوسع أو قد لا تفضي إلى اتفاق نهائي في نهاية المطاف.

هند الضاوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران الحرب

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