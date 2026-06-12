هند الضاوي: ذرائع إسرائيل لاحتلال أراضي لبنان فقدت مصداقيتها أمام العالم

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن لبنان يمثل أحد المحاور الرئيسية المؤثرة في معادلات الشرق الأوسط، موضحة أن أي قوة تنجح في ترسيخ نفوذها داخل الساحة اللبنانية تكتسب قدرة أكبر على التأثير في العديد من الملفات الإقليمية المرتبطة بدول الجوار، وفي مقدمتها سوريا والأردن وفلسطين والعراق.

شبكة واسعة من القضايا السياسية

وأشارت الضاوي خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن لبنان يتداخل مع شبكة واسعة من القضايا السياسية والأمنية في المنطقة، ما يجعله طرفًا حاضرًا باستمرار في مختلف الصراعات والتوازنات الإقليمية والدولية، لافتة إلى أن ضغوطًا أمريكية أسهمت في فرض مسار من المفاوضات المباشرة على الدولة اللبنانية.

النظرة اللبنانية تجاه إسرائيل

وأضافت أن النظرة اللبنانية تجاه إسرائيل ظلت ثابتة على مدار عقود، حيث يعتبرها اللبنانيون عدوًا تاريخيًا، مؤكدة أن هذه القناعة الشعبية الراسخة لا يمكن تغييرها عبر الخطابات السياسية أو الحملات الإعلامية مهما تنوعت أدواتها وأساليبها.

وطأة الضغوط أو الهزائم العسكرية

وأوضحت الضاوي أن التجارب التاريخية تشير إلى أن إسرائيل لا تتخلى عن الأراضي التي تحتلها إلا تحت وطأة الضغوط أو الهزائم العسكرية، معتبرة أن سياسة القوة ما زالت تمثل الركيزة الأساسية في تعاملاتها السياسية والعسكرية.

الوقائع الميدانية الراهنة

وفي ختام تصريحاتها، انتقدت الضاوي ما وصفته بالذرائع غير المقنعة التي تستخدمها إسرائيل لتبرير اعتداءاتها المتكررة على لبنان واستمرار احتلالها لأجزاء من أراضيه، مؤكدة أن هذه المبررات لم تعد تلقى قبولًا لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العربي والدولي في ظل الوقائع الميدانية الراهنة.