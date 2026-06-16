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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ملايين الدولارات خلف كل لون .. كيف تبني ثقافة البنوك والشركات حضورها في أذهان العملاء؟

لون
لون
أحمد عبد القوى

في عالم الأعمال المعاصر، لم تعد الألوان عنصرًا تجميليًا يقتصر على تصميم الشعارات والحملات الإعلانية، بل أصبحت جزءًا أصيلًا من ثقافة العلامة التجارية وأحد أهم أدواتها الاستراتيجية على مستوى العالم. فالبنوك والشركات في قطاعات التكنولوجيا والعقارات والسيارات والاتصالات تنفق ملايين الدولارات لبناء هويتها البصرية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن اللون ليس مجرد اختيار فني، بل رسالة مدروسة قادرة على ترسيخ الثقة وصناعة الانطباع الأول وتعزيز الحضور الذهني لدى العملاء في مختلف الأسواق.

وتعزز هذا التوجه دراسات أكاديمية في علم نفس الألوان والتسويق. فقد خلصت دراسة عالمية  منشورة عام 2006  إلى أن المستهلك يُكوّن انطباعه الأول عن المنتج أو العلامة التجارية خلال نحو 90 ثانية، وأن نسبة كبيرة من هذا الانطباع قد تعتمد على اللون وحده.

 كما تشير أبحاث أخرى إلى أن اللون يعد من أهم العوامل في التعرف على العلامة التجارية وترسيخها في الذاكرة، وأن غالبية المستهلكين يربطون بين الهوية البصرية وجودة المنتج أو الخدمة.

ويؤكد خبراء التسويق أن اللون يمثل عنصرًا حاسمًا في تشكيل الصورة الذهنية، إذ يستطيع المستهلك في أي دولة تكوين تصور سريع عن طبيعة الشركة ومستوى احترافيتها وقيمتها بمجرد رؤية شعارها. 

ومن هنا، بات اختيار اللون قرارًا استراتيجيًا يعكس ثقافة المؤسسة وقيمها وطبيعة نشاطها، مع مراعاة الفروق الثقافية بين الأسواق العالمية.

في القطاع المصرفي والمالي عالميًا، يهيمن اللون الأزرق بوصفه رمزًا للثقة والاستقرار والأمان، وهي قيم أساسية في علاقة العميل بالمؤسسة المالية. 

فثقافة البنوك تقوم على الطمأنينة والاعتمادية، لذلك تتبنى مؤسسات مصرفية كبرى درجات الأزرق لتأكيد التزامها بحماية مدخرات العملاء وإدارة استثماراتهم بكفاءة ومسؤولية.

أما شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، فتتجه هي الأخرى إلى الأزرق بدرجاته المختلفة، باعتباره لونًا يعكس الموثوقية والاحترافية والقدرة على إدارة البيانات بأمان. 

وفي بيئة رقمية عالمية تتزايد فيها التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، يعكس هذا الاختيار ثقافة تقوم على الابتكار المدعوم بالثقة التقنية.

وفي القطاع العقاري، تتنوع الدلالات اللونية وفق طبيعة المشروعات والجمهور المستهدف. فالأزرق يرمز إلى الاستدامة والاعتمادية، بينما يعكس الأخضر مفاهيم الحياة وجودة البيئة والمساحات المفتوحة، في حين يمنح الذهبي إيحاءات بالفخامة والقيمة الاستثمارية. وتعتمد الشركات العقارية الدولية هذه الألوان لتعزيز ثقة المستثمرين وإبراز القيمة طويلة الأجل لمشروعاتها.

أما في صناعة السيارات العالمية، فتتنوع الاختيارات اللونية تبعًا لهوية العلامة التجارية. فالأسود والفضي يرتبطان بالقوة والتطور التقني والرقي، بينما يعكس الأحمر الأداء العالي والطابع الرياضي. وتترجم هذه الألوان فلسفة الشركات وسعيها لبناء صورة ذهنية متماسكة لدى جمهورها في مختلف القارات.

وفي قطاع الاتصالات، تستخدم الشركات العالمية الأحمر والأرجواني والأزرق للتعبير عن السرعة والطاقة والابتكار والتواصل المستمر.

 فثقافة هذا القطاع قائمة على الربط بين ملايين المستخدمين عبر الحدود، ما يجعل اللون أداة بصرية تعزز الإحساس بالحركة والديناميكية والانتشار العالمي.

ويرى متخصصون أن الألوان أصبحت أحد الأصول غير الملموسة ذات القيمة المرتفعة في ميزانيات الشركات الدولية، إذ تسهم في رفع معدلات تذكر العلامة التجارية وتعزيز الولاء وتمييز المؤسسة وسط منافسة عالمية محتدمة. 

وتؤكد دراسات حديثة أن المستهلكين يميلون إلى تفضيل العلامات التي تتمتع بهوية بصرية واضحة ومتسقة، ما يعكس أهمية اللون في بناء علاقة طويلة الأمد مع الجمهور.

وهكذا، لم يعد اختيار اللون قرارًا تصميميًا عابرًا، بل استراتيجية مدروسة تستند إلى أبحاث علمية وتجارب سوقية ممتدة. 

فخلف كل لون ملايين الدولارات من الاستثمارات، وخلف كل استثمار سعي دائم لبناء الثقة وترسيخ مكانة العلامة التجارية في أذهان العملاء حول العالم.

عالم لون الوان

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