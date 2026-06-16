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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير البترول : زيادة الإنتاج المحلي أولوية.. وشحنة الغاز ارتفعت تكلفتها لـ80 مليون دولار

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي
ماجدة بدوى

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محلياً تمثل أولوية قصوى للدولة، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة استيراد الغاز وتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وقال الوزير، خلال كلمته أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب مساء اليوم، إن تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال قبل الأزمات العالمية كانت تبلغ نحو 43 مليون دولار، بينما ارتفعت حالياً إلى نحو 80 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو ما يفرض أعباء مالية كبيرة على الدولة.

وأوضح أن الشحنة الواحدة تقدر بنحو 170 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتكفي لتغذية الشبكة القومية لمدة تقارب أربعة أيام فقط، ما يستلزم وجود شحنات متتالية ومخطط إمداد مستمر لضمان استقرار الإمدادات وعدم حدوث أي نقص في الوقود.

وأشار بدوي إلى أن الوزارة حرصت على تنويع مصادر استيراد الغاز جغرافياً ومن خلال عدد من الموردين والشركات المختلفة، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية أو اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن هذا التنوع ساهم في حماية السوق المصرية من تداعيات بعض التوترات الإقليمية، مؤكداً أن الدولة لم تتأثر بشكل مباشر بأي قيود محتملة على بعض مسارات النقل الدولية نتيجة اعتمادها على مصادر متنوعة للإمدادات.

وشدد الوزير على أن ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها يمثلان جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة، نظراً لما يحققه ذلك من خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الضغوط على منظومة الطاقة.

وأكد أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يسهم بدوره في خفض احتياجات مصر من استيراد الوقود مستقبلاً، من خلال تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وتوفير كميات أكبر للاستخدامات الصناعية والتنموية ذات القيمة المضافة.

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