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قدم الآن .. فرص عمل للشباب براتب 10 آلاف جنيه
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قدم الآن .. فرص عمل للشباب براتب 10 آلاف جنيه

وظائف
وظائف
محمد غالي

تواصل وزارة العمل جهودها لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والخريجين بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ضمن خطتها لدعم سوق العمل وتوفير وظائف مناسبة بمختلف التخصصات، حيث أعلنت عن عدد من الوظائف الشاغرة برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا، إلى جانب مزايا وظيفية وفرص للتطوير المهني.

وظائف

وتأتي هذه الفرص بهدف إتاحة فرص عمل مستقرة للباحثين عن وظائف والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

وظائف برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل بشركة "لينك مصر إنترناشونال" في مدينة العاشر من رمضان، وتشمل:

2 فني أسطمبات.
10 عمال إنتاج.
5 عمال مخازن.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط، ويتراوح عمره بين 20 و35 عاما، على أن يكون مقر العمل بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان.

وتبدأ الرواتب من 8 آلاف جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا، مع إمكانية زيادتها وفقا للخبرة والكفاءة.

وظائف

وظائف فنية وإدارية برواتب تبدأ من 9 آلاف جنيه

كما أعلنت الوزارة عن فرص عمل بشركة "إيجي برو لمشروعات وإنتاج وتوزيع الطاقة"، في عدد من التخصصات الفنية، تشمل:

5 فنيي تكييف سبليت وكونسيلد.
5 فنيي كهرباء باور وكنترول.
3 فنيي تكييف مركزي وشيلرات.
3 فنيي تيار خفيف.
فني نجارة مكاتب.
5 فنيي ميكانيكا ديزل وطلمبات حريق.
150 عامل نظافة.
5 مشرفي نظافة.

وتبدأ الرواتب من 7 آلاف جنيه لبعض الوظائف، وتصل إلى 9 آلاف جنيه وأكثر وفقا لطبيعة المهنة والخبرة المطلوبة.

شروط التقديم بالوظائف الخالية

حددت الشركات عددا من الشروط للالتحاق بالوظائف المعلنة، أبرزها:

توافر خبرة تتراوح بين عامين و5 أعوام بحسب الوظيفة.
الحصول على المؤهل المناسب لطبيعة العمل.
إتاحة بعض الوظائف للشباب من الجنسين.
العمل بمقر الشركة في المعادي الجديدة بالنسبة لوظائف "إيجي برو".

وظائف

طرق التقديم بالوظائف الخالية

أتاحت وزارة العمل عدة وسائل للتقديم على الوظائف المعلنة، تشمل:

التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.
التقديم من خلال مديريات العمل بالمحافظات.
التواصل المباشر مع الشركات المعلنة بالنشرة.
التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وتؤكد الوزارة استمرارها في طرح فرص عمل جديدة بشكل دوري، بما يساهم في توفير وظائف مناسبة للشباب وتحقيق الاستقرار الوظيفي ودعم احتياجات سوق العمل.

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