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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الوظائف ستختفي أم تتضاعف؟.. جيف بيزوس يكشف مفاجأة عن مستقبل الذكاء الاصطناعي

جيف بيزوس
جيف بيزوس
شيماء عبد المنعم

في ظل تصاعد المخاوف العالمية من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أكد مؤسس شركة أمازون “جيف بيزوس” أن التحذيرات من فقدان واسع النطاق للوظائف “مبالغ فيها”، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الجديدة ستفتح آفاقا اقتصادية وفرص عمل أكبر مما قد تلغيه.

وقال بيزوس في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز”، إن الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اختفاء الوظائف في مختلف القطاعات “غير صحيح”، موضحاً أن هذه التقنيات ستسهم في رفع الإنتاجية بشكل كبير وخلق صناعات جديدة بالكامل.

وأضاف: “من يعتقد أن الوظائف ستختفي جميعها، أرى أنهم مخطئون”، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءا من “عصور ذهبية متعددة” ستتزامن مع تطورات في مجالات مثل استكشاف الفضاء والتكنولوجيا الحيوية، متوقعا أن يشهد العقد المقبل “سلسلة من الابتكارات المذهلة”.

مشروع “بروميثيوس" رهان بيزوس الجديد في الذكاء الاصطناعي

جاءت تصريحات بيزوس بالتزامن مع تسليط الضوء على مشروعه الجديد Prometheus AI الذي أطلق العام الماضي، ويشارك في قيادته إلى جانب فيكرام باجاج، المدير التنفيذي السابق في جوجل.

وتهدف الشركة إلى تطوير ما يسميه بيزوس “مهندسا عاما اصطناعيا”، وهو نظام ذكاء اصطناعي قادر على فهم الفيزياء وبيانات التصنيع الواقعية للمساعدة في تصميم منتجات معقدة مثل المحركات النفاثة والأجهزة الطبية والإلكترونيات الاستهلاكية.

وبحسب بيزوس، فإن هذا التوجه يختلف عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية المعتمدة على الدردشة أو المهام الرقمية، إذ يركز على تسريع عمليات الابتكار والتصميم الصناعي وتقليل الحاجة للنماذج الأولية المكلفة.

بيزوس

جدل متصاعد حول مستقبل الوظائف

تأتي تصريحات بيزوس في وقت تتزايد فيه التحذيرات من كبار التنفيذيين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، حيث يرى بعضهم أن الأتمتة قد تؤدي إلى تقليص واسع في الوظائف المكتبية.

في المقابل، يرى بيزوس أن النتيجة النهائية ستكون عكس ذلك، إذ قد يؤدي ارتفاع الإنتاجية إلى نقص في العمالة بدلا من البطالة، مع نشوء صناعات جديدة وزيادة الطلب على المهارات البشرية.

ويستشهد بيزوس بالتاريخ التقني للبشرية قائلا إن الابتكارات الكبرى كانت دائما سببا في خلق الثروة وتوسيع الاقتصاد، من اختراع المحراث قبل آلاف السنين إلى ثورات التكنولوجيا الحديثة.

جيف بيزوس تأثير الذكاء الاصطناعي اختفاء الوظائف مستقبل الوظائف

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