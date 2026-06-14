وظائف جديدة في مصر للطيران 2026.. التخصصات المطلوبة والشروط وموعد التقديم

يتزايد اهتمام الشباب بالبحث عن فرص عمل داخل المؤسسات الكبرى، لا سيما في قطاع الطيران الذي يعد من أكثر القطاعات جذبا للباحثين عن الاستقرار الوظيفي والتطور المهني.

وظائف جديدة في مصر للطيران 2026

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة مصر للطيران عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة في تخصصات متنوعة، موضحة الشروط المطلوبة وآلية التقديم ومواعيده.

وظائف جديدة في مصر للطيران 2026

وظائف مصر للطيران 2026

أعلنت مصر للطيران عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بقطاع التحالفات والعلاقات الدولية، وتشمل:

مصمم جرافيك.

أخصائي شؤون دولية.

كما كشفت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية عن توافر فرص عمل جديدة بنظام التعاقد المؤقت في الوظائف التالية:

أخصائي مشتريات.

أخصائي تخليص.

وظائف جديدة في مصر للطيران 2026

شروط التقديم على وظائف مصر للطيران

حددت الشركة مجموعة من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما عند بدء التقديم.

إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى أو من المقيمين بها إقامة دائمة.

أن يكون محل الإقامة مدونا ببطاقة الرقم القومي.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

وفيما يتعلق بالوظائف التخصصية، اشترطت الشركة ما يلي:

أخصائي شؤون دولية: الحصول على مؤهل عال في اللغات أو مؤهل جامعي مسبوق بالحصول على شهادة الثانوية العامة لغات.

مصمم جرافيك: الحصول على بكالوريوس الفنون التطبيقية أو الفنون الجميلة، مع إتاحة التقديم للذكور والإناث.

وظائف جديدة في مصر للطيران 2026

موعد وطريقة التقديم

أوضحت مصر للطيران أن التقديم متاح إلكترونيا عبر موقعها الرسمي خلال الفترة من 23 يونيو 2026 وحتى 3 يوليو 2026، على أن يخضع المتقدمون للاختبارات المقررة واستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك سداد الرسوم الخاصة بالاختبارات.

فرص متنوعة للشباب

تأتي هذه الوظائف ضمن خطة مصر للطيران لدعم وتطوير كوادرها البشرية واستقطاب الكفاءات الشابة في مجالات العلاقات الدولية والتصميم الجرافيكي والمشتريات والتخليص، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير والتوسع داخل قطاع الطيران المدني، ويوفر فرصا مهنية واعدة للراغبين في العمل بهذا المجال الحيوي.