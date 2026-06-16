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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لم نتلق شكاوى .. ماذا يحدث في مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد

مستشفى الشاطبي
مستشفى الشاطبي
محمد غالي

أثارت الوقائع المتداولة بشأن قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت طبيبة رواية تضمنت ادعاءات بوجود تجاوزات قالت إنها شهدتها خلال فترة تدريبها كطبيبة امتياز داخل المستشفى.

ماذا يحدث في مستشفى الشاطبي الجامعي

تعليق نقابة الاطباء علي احداث مستشفي الشاطبي

تعليق نقابة الأطباء على أحداث مستشفى الشاطبي

وفي أعقاب الجدل المثار، أكدت نقابة الأطباء متابعتها لما يتم تداوله بشأن الوقائع المنسوبة إلى المستشفى، مشددة على ضرورة التعامل مع أي شكاوى أو ادعاءات تتعلق بالخدمات الطبية عبر القنوات الرسمية المختصة.

وأوضحت النقابة أنها لم تتلق حتى الآن أي شكوى رسمية موثقة بشأن الوقائع المتداولة، داعية كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى التقدم بشكوى رسمية إلى نقابة الأطباء أو إدارة المستشفى أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية أو الجهات الرقابية المختصة أو النيابة العامة.

وشددت النقابة على أن أي خطأ أو تجاوز مهني يثبت من خلال التحقيقات الرسمية يجب التعامل معه بكل حزم وشفافية، بما يضمن إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين وفقا للقانون وأخلاقيات المهنة، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها أي محاولات للتشكيك في جهود الأطباء المصريين أو التقليل من دورهم في تقديم الرعاية الصحية.

وأوضحت أن المستشفيات الجامعية تؤدي دورا محوريا في المنظومة الصحية، حيث تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى يوميا وتقدم خدمات طبية وجراحية متقدمة، ويعمل بها آلاف الأطباء وأعضاء الفرق الطبية الذين يؤدون واجبهم المهني والإنساني رغم التحديات المختلفة.

رد جامعة الاسكندريه علي واقعه مستشفي الشاطبي

رد جامعة الاسكندرية على حادث مستشفى الشاطبي

من جانبها، أصدرت جامعة الإسكندرية بيانا أكدت فيه أنها تتابع ما أثير بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشددة على أن كرامة المريض وسلامته والالتزام بأخلاقيات المهنة تمثل مبادئ راسخة لا يمكن التهاون فيها.

وأوضحت أن جميع الوقائع المتداولة تخضع حاليا للفحص والتحقيق من الجهات المختصة بكلية الطب وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وبما يضمن التحقق الدقيق من صحة الادعاءات وتحديد المسؤوليات بكل حياد وشفافية.

وأكدت الجامعة أن أي تجاوز يثبت وقوعه سيتم التعامل معه بحسم ودون استثناء، مشيرة إلى ترحيبها بتلقي الشكاوى والشهادات الموثقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، سواء من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة (105)، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية، فضلا عن القنوات الرسمية التابعة للجامعة.

كما دعت الجامعة إلى تحري الدقة وعدم استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة، حفاظا على حقوق جميع الأطراف، وتجنبا لتعميم الاتهامات بما قد يسيء إلى آلاف الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية.

وأكدت إدارة الجامعة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت عدم صحة الادعاءات أو تعمد نشر معلومات غير صحيحة بهدف الإساءة أو إثارة البلبلة، وذلك حفاظا على سمعة المؤسسة والعاملين بها.

بمستشفى الشاطبي

وفي سياق توضيح حجم الخدمات التي يقدمها مستشفى الشاطبي الجامعي، أشارت الجامعة إلى أن المستشفى يخدم مرضى محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، حيث استقبل خلال عام 2023 نحو 31,064 حالة طوارئ و14,414 حالة دخول، فيما بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 30,891 حالة، وسجل إجمالي العمليات والمناظير والولادات 14,990 حالة.

وخلال عام 2024 استقبل المستشفى 29,454 حالة طوارئ و14,021 حالة دخول، و29,466 مترددا على العيادات الخارجية، بينما بلغ إجمالي العمليات والولادات 15,198 حالة.

أما خلال عام 2025 فقد استقبل 24,202 حالة طارئة و12,175 حالة دخول، و21,684 مترددا على العيادات الخارجية، فيما بلغ إجمالي العمليات والولادات 13,833 حالة.

واختتمت جامعة الإسكندرية بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والمساءلة، وحرصها على مواصلة تقديم خدماتها الطبية والتعليمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن حماية حقوق المرضى والعاملين وتحقيق المصلحة العامة.

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