جامعة الإسكندرية تصدر بيانًا بشأن تدريب أطباء الامتياز بمستشفى الشاطبي

أكدت كلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية حرصها الكامل على توفير بيئة تدريبية وتعليمية متميزة لأبنائها من أطباء الامتياز، وفقًا للقواعد والضوابط والأصول الجامعية المعمول بها، وبما يحقق أعلى معايير الجودة في التدريب الإكلينيكي، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وقادرة على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

تدريب أطباء الامتياز يُمثل أحد الركائز الأساسية

وأوضحت الكلية أن تدريب أطباء الامتياز يُمثل أحد الركائز الأساسية لرسالتها التعليمية، ويحظى باهتمام بالغ من إدارتها، حيث يتم تنظيمه وفق جداول وبرامج تدريبية معتمدة تضمن تحقيق الاستفادة العلمية والعملية المرجوة، مع مراعاة متطلبات العمل داخل المستشفيات الجامعية وضمان سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية المقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن كلية الطب بجامعة الإسكندرية كان لها السبق في إنشاء مجلس تدريب أطباء الامتياز، والذي أصبح فيما بعد نموذجًا تم تطبيقه على مستوى كليات الطب بالجامعات المختلفة، كما كانت لها الريادة في تنظيم مؤتمر سنوي لأبنائنا أطباء الامتياز تحت الرعاية الكريمة للسيدين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، إيمانًا منها بأهمية دعم هذه المرحلة التدريبية وتطويرها بصورة مستمرة.

وأهابت الكلية بأبنائها الأطباء الملتحقين ببرنامج الامتياز الإلزامي ضرورة الالتزام بالجداول والضوابط المنظمة لعملية التدريب، حرصًا على تحقيق أقصى استفادة تدريبية وتعليمية، وبما يضمن إعداد أطباء المستقبل على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والعلمية.

وأكدت الكلية والمستشفيات الجامعية استمرار التواصل مع أبنائها الأطباء والاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم، بما يدعم تطوير العملية التدريبية وتحقيق المصلحة التعليمية والمهنية للجميع.