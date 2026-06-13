قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب : الرئيس الأمريكي ترامب في محنة حقيقية
مدبولي: سرعة سداد مستحقات المزارعين وراء ارتفاع رصيد القمح لـ 4.8 مليون طن
آخر تحديث.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري السبت 13 يونيو
نجاة طيارين أمريكيين من الموت فوق مضيق هرمز.. والحادث عجّل الاتفاق بين واشنطن وطهران
البرلمان العربي يدين الحملات الإعلامية المضللة والمسيئة للإمارات وقطر
وزيرة الثقافة: مشروع «السينماتيك» ذاكرة وطنية يجب حوكمتها وصونها للأجيال
أسرة الشهيد أحمد المنسي: الدولة تواصل الرعاية.. و”حمزة” حلمه الالتحاق بالقوات الجوية
باحثة بـ تكنولوجيا التغذية: استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب يثير القلق الصحي
مواجهة قوية للفراعنة.. ما موقف مشاركة دوكو ودي بروين مع بلجيكا أمام مصر بالمونديال؟
مدبولي: إنهاء مديونية الشركات الأجنبية رسالة ثقة في الاقتصاد المصري.. ولدينا بنية متطورة بقطاع الغاز تعزز مكانتنا الإقليمية
لمناقشة رسالة دكتوراة.. محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف
كأس العالم | دحان بيدا حكما لمباراة الأردن والنمسا.. وعلي رضا لمواجهة فرنسا والسنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسكندرية تصدر بيانًا بشأن تدريب أطباء الامتياز بمستشفى الشاطبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

أكدت كلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية حرصها الكامل على توفير بيئة تدريبية وتعليمية متميزة لأبنائها من أطباء الامتياز، وفقًا للقواعد والضوابط والأصول الجامعية المعمول بها، وبما يحقق أعلى معايير الجودة في التدريب الإكلينيكي، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وقادرة على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

تدريب أطباء الامتياز يُمثل أحد الركائز الأساسية

وأوضحت الكلية أن تدريب أطباء الامتياز يُمثل أحد الركائز الأساسية لرسالتها التعليمية، ويحظى باهتمام بالغ من إدارتها، حيث يتم تنظيمه وفق جداول وبرامج تدريبية معتمدة تضمن تحقيق الاستفادة العلمية والعملية المرجوة، مع مراعاة متطلبات العمل داخل المستشفيات الجامعية وضمان سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية المقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن كلية الطب بجامعة الإسكندرية كان لها السبق في إنشاء مجلس تدريب أطباء الامتياز، والذي أصبح فيما بعد نموذجًا تم تطبيقه على مستوى كليات الطب بالجامعات المختلفة، كما كانت لها الريادة في تنظيم مؤتمر سنوي لأبنائنا أطباء الامتياز تحت الرعاية الكريمة للسيدين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، إيمانًا منها بأهمية دعم هذه المرحلة التدريبية وتطويرها بصورة مستمرة.

وأهابت الكلية بأبنائها الأطباء الملتحقين ببرنامج الامتياز الإلزامي ضرورة الالتزام بالجداول والضوابط المنظمة لعملية التدريب، حرصًا على تحقيق أقصى استفادة تدريبية وتعليمية، وبما يضمن إعداد أطباء المستقبل على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والعلمية.

وأكدت الكلية والمستشفيات الجامعية استمرار التواصل مع أبنائها الأطباء والاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم، بما يدعم تطوير العملية التدريبية وتحقيق المصلحة التعليمية والمهنية للجميع.

الاسكندرية جامعة كلية الطب أطباء الامتياز الاصول الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

أصحاب المعاشات

متى تنتهي أزمة أصحاب المعاشات؟..مطالب برلمانية بخطة إصلاح عاجلة

محمد صلاح

فيديو طريف لـ محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا.. ماذا قال لمشجع مصري؟

ترشيحاتنا

الطلاق

هل تملك المرأة حق الطلاق؟.. عطية لاشين يوضح حكم قول الزوجة لزوجها "أنت لست على ذمتي"

شيخ الأزهر

مصطفى الفقي : شيخ الأزهر كان الأنسب لقيادة المؤسسة في أصعب المراحل

امتحانات الثانوية الأزهرية

الأزهر: إعادة توزيع درجات نقطتين في مادتي النحو والفيزياء لرصد ملاحظات بشأنهما

بالصور

دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد

ناقوس خطر.. أحترس من تناول هذه الأنواع من الجبن تسبب الوفاة

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر

بعد اكتشاف إضافته لعصير القصب.. طبيبة تكشف مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم وتطالب بحظرها

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

فيديو

عبدالله شبانة

حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

الشهيد مجند هشام محمد حزين

حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد