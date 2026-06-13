غلق وتشميع 60 محلًا مخالفًا بشارع لاجتيه بالإبراهيمية وسط الإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، باستمرار الحملات المكثفة للتصدي للإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وفرض الانضباط بالشوارع والميادين، شن حي وسط حملة مكبرة بشارع لاجتيه بمنطقة الإبراهيمية، استجابة لشكاوى المواطنين بشأن معاودة بعض المحال التجارية التعدي على الأرصفة والطريق العام.

غلق وتشميع 60 محلًا مخالفًا

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 60 محلًا مخالفًا بالشمع الأحمر لمعاودة التعدي على الطريق العام وافتراش الأرصفة بالمخالفة للقانون، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الحملات الميدانية اليومية لرصد وإزالة كافة الإشغالات والتعديات فورًا، مشددة على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام وتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق بمدينة الإسكندرية.