أزمة مستشفى الشاطبي تتصاعد.. بيان جديد من نقابة الأطباء

أكدت النقابة العامة للأطباء حرصها الكامل على صون كرامة المرضى واحترام حقوقهم، مشددة على أن كرامة المريض تمثل جزءًا أصيلًا من مبادئ وأخلاقيات ممارسة مهنة الطب التي يلتزم بها جميع الأطباء.

وأوضحت النقابة، في بيان توضيحي بشأن ما أثير مؤخرًا حول مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، أنها تواصلت مع نقابة أطباء الإسكندرية التي تتابع المستجدات المرتبطة بالواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب متابعة التحقيقات التي تجريها كلية الطب بجامعة الإسكندرية للوقوف على حقيقة ما تم تداوله.

واقعة مستشفى الشاطبي الجامعي

وشددت النقابة على أن قسم المهنة يلزم الأطباء بالحفاظ على خصوصية المرضى وبياناتهم واحترام كرامتهم الإنسانية، مؤكدة أن أي مخالفة لهذه المبادئ والقيم المهنية والأخلاقية تعرض مرتكبها للمساءلة التأديبية والقانونية.

ودعت النقابة جميع العاملين في القطاع الطبي، وكذلك المرضى وذويهم، إلى التقدم بشكاوى للنقابة العامة أو النقابات الفرعية المختصة حال التعرض لأي تجاوزات أو ممارسات غير مقبولة من أي طبيب، مؤكدة أنها ستتعامل مع جميع الشكاوى بمنتهى الجدية.

وأضافت أن الشكاوى الواردة سيتم فحصها والتحقيق فيها بشكل عاجل، بما يضمن حماية حقوق المرضى والحفاظ على أخلاقيات المهنة ومحاسبة أي مخالف وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأشارت النقابة العامة للأطباء إلى تخصيص رقم الهاتف 01095111247 لتلقي الشكاوى والبلاغات، في إطار تسهيل التواصل وسرعة التعامل مع أي وقائع أو تجاوزات تستدعي التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.