وظيفة بيولوجية.. جمال شعبان يعلن فوائد ارتفاع حرارة الجو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن اختلاف درجات الحرارة له فوائد عديدة، موضحًا أن ذلك يساعد على نمو بعض المحاصيل الزراعية، كما ينعكس إيجابيًا على صحة الإنسان.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن ارتفاع درجات الحرارة يساعد على تكوين فيتامين «د» في الجسم، كما يساهم في تقوية المفاصل والتخلص من بعض المواد الضارة عبر التعرق.

ولفت إلى أنه لا يطالب بعدم تشغيل أجهزة التكييف، لكنه ينصح بضبطها على درجات حرارة مناسبة في حدود 24 درجة مئوية، مؤكدًا أن تشغيل التكييف على 19 درجة أو أقل قد يتسبب في مشكلات صحية.

وأشار إلى أن للحرارة وظيفة بيولوجية مهمة، إلا أن تعرض الشخص لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة قد يؤدي إلى مشكلات صحية، من بينها الإصابة بضربة الشمس، ولذلك يجب توخي الحذر.

وأوضح أن الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة هي الأطفال وحديثو الولادة وكبار السن، مشددًا على أهمية الاهتمام بهم وتوفير المياه لهم بشكل مستمر، للوقاية من آثار الحر الشديد والحفاظ على صحتهم.