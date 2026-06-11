جمال شعبان يعلن أمرا عاجلا بشأن فيتامين “د” وأهميته للقلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن فيتامين "د" لا يتم الحصول عليه من أشعة الشمس فقط، بل يتوافر أيضًا من خلال بعض المصادر الغذائية، موضحًا أن الاعتقاد بأن الشمس هي المصدر الوحيد لهذا الفيتامين غير دقيق.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن أشعة الشمس تساعد الجسم على تصنيع فيتامين "د" وتحفز تكوينه، إلا أن هذه العملية معقدة وتعتمد على عدة عوامل، لذلك لا يمكن الاعتماد على التعرض للشمس فقط للحصول على احتياجات الجسم منه.

وأشار إلى أن فيتامين "د" يعد أقرب إلى الهرمون منه إلى الفيتامين التقليدي، نظرًا لأدواره الحيوية المتعددة داخل الجسم، لافتًا إلى أن الأطباء قد يطلبون قياس مستوياته لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من الخمول أو الإرهاق أو بعض المشكلات الصحية الأخرى.

إيقاع القلب

وتابع أن فيتامين "د" يؤدي العديد من الوظائف المهمة في الجسم، منها تحسين إيقاع القلب ويسهم في دعم الصحة العامة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المعلومات الطبية الموثقة والاستفادة من التقدم العلمي في الحفاظ على صحة الإنسان وتحسين جودة حياته.